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В память о ребёнке, погибшем в ДТП на Алтуфьевском шоссе, граждане несут цветы и игрушки

Автор:
Max_019
Дата публикации:
20:40
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На северо-востоке столицы, на Алтуфьевском шоссе, напротив дома 13к2, где накануне произошло серьёзное ДТП, появился народный мемориал.

Напомню, водитель каршерингового автомобиля, двигаясь по Алтуфьевскому шоссе в сторону центра, попытался проскочить на красный сигнал светофора и на большой скорости наехал на трёх человек – родителей и их трёхлетнего ребенка, переходивших дорогу по зебре на свой зелёный. От удара пешеходов разбросало в разные стороны.

С места происшествия виновник аварии скрылся. В погоню за ним бросился очевидец. Он догнал его на Гостиничной улице и привёз к месту ДТП.
Водителем оказался житель Москвы - Сергей Минаев, безработный мужчина 1986 года рождения, который в момент ДТП был пьян. Доля алкоголя в его крови составила одно промилле.

Впоследствии ребёнок скончался в больнице. Женщина находится в реанимации в тяжёлом состоянии, мужчина получил множественные переломы.

Спустя сутки на середине дороги неравнодушные граждане принесли и продолжают нести цветы и игрушки. Также в детском саду № 1143, в который ходил ребёнок, организован сбор средств пострадавшей семье.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водителю грозит до 7-ми лет лишения свободы.
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