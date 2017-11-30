В память о ребёнке, погибшем в ДТП на Алтуфьевском шоссе, граждане несут цветы и игрушки
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 20:40
-
- 319
Напомню, водитель каршерингового автомобиля, двигаясь по Алтуфьевскому шоссе в сторону центра, попытался проскочить на красный сигнал светофора и на большой скорости наехал на трёх человек – родителей и их трёхлетнего ребенка, переходивших дорогу по зебре на свой зелёный. От удара пешеходов разбросало в разные стороны.
С места происшествия виновник аварии скрылся. В погоню за ним бросился очевидец. Он догнал его на Гостиничной улице и привёз к месту ДТП.
Водителем оказался житель Москвы - Сергей Минаев, безработный мужчина 1986 года рождения, который в момент ДТП был пьян. Доля алкоголя в его крови составила одно промилле.
Впоследствии ребёнок скончался в больнице. Женщина находится в реанимации в тяжёлом состоянии, мужчина получил множественные переломы.
Спустя сутки на середине дороги неравнодушные граждане принесли и продолжают нести цветы и игрушки. Также в детском саду № 1143, в который ходил ребёнок, организован сбор средств пострадавшей семье.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водителю грозит до 7-ми лет лишения свободы.
- 319
Комментарии (0)