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Сильный снегопад прошел на юго-западе столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
22:02
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Сильный снегопад прошёл на юго-западе столицы. Снегом покрылись тротуары и проезжие части.

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