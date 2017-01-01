Первая экспериментальная подсветка светофорного объекта на северо-востоке столицы
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 04.12 22:45
-
- 35
На северо-востоке столицы установили первый светофорный объект с экспериментальной подсветкой на опоре. Он установлен на улице Рудневой, на перекрёстке с улицей Коминтерна. Теперь зелёным, жёлтым и красным светом загорается не только сигнал светофора на пешеходном переходе, но и опора, на которой он установлен. Также установили подсвеченные знаки пешеходного перехода. Создание подобной системы поможет снизить количество нарушений дорожного движения, а следовательно, и число дорожно-транспортных происшествий. Благодаря такой подсветке сигнал светофора виден издалека. Если эксперимент признают удачным - такой подсветкой оснастят и других светофоры в округе.
- 35
Комментарии (0)