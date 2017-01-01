«Аэроэкспресс» переходит на зимнее расписание

Автор: Uwis Дата публикации: 04.12 23:01

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18 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197995

С 10 декабря в расписание поездов «Аэроэкспресс» будут внесены изменения. Для пассажиров «Аэроэкспресс» Шереметьевского направления в зимний период будет отменен дневной перерыв в движении поездов и будут введены дополнительные рейсы в 12:00 из аэропорта Шереметьево и в 13:00 с Белорусского вокзала.На Домодедовском направлении дополнительные рейсы «Аэроэкспресс» будут осуществляться по выходным и праздничным дням в 12:30 как с Павелецкого вокзала, так и в обратном направлении.в рамках подготовки к зимнему сезону специалисты компании «Аэроэкспресс» проанализируют работу оборудования подвижного состава, проверят функционирование систем вентиляции и кондиционирования в терминалах на вокзалах и в аэропортах, а также проведут осмотр собственного локомотивного депо для оценки готовности сотрудников подразделения к обслуживанию и ремонту поездов, в том числе и новых двухэтажных аэроэкспрессов.Плановая сезонная проверка направлена на обеспечение надежности перевозки пассажиров в пиковый сезон новогодних праздников с учетом всех возможных погодных условий.