«Аэроэкспресс» переходит на зимнее расписание
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 04.12 23:01
-
- 18
На Домодедовском направлении дополнительные рейсы «Аэроэкспресс» будут осуществляться по выходным и праздничным дням в 12:30 как с Павелецкого вокзала, так и в обратном направлении.
в рамках подготовки к зимнему сезону специалисты компании «Аэроэкспресс» проанализируют работу оборудования подвижного состава, проверят функционирование систем вентиляции и кондиционирования в терминалах на вокзалах и в аэропортах, а также проведут осмотр собственного локомотивного депо для оценки готовности сотрудников подразделения к обслуживанию и ремонту поездов, в том числе и новых двухэтажных аэроэкспрессов.
Плановая сезонная проверка направлена на обеспечение надежности перевозки пассажиров в пиковый сезон новогодних праздников с учетом всех возможных погодных условий.
- 18
Комментарии (0)