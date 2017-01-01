Монтажные работы по возведению конструкций ярмарки на площади Революции

Автор: tim777 Дата публикации: 04.12 23:06

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В центре Москвы полным ходом идут подготовительные работы к предстоящим новогодним праздникам. Так, на площади Революции территория возле входа на станцию метро "Театральная" огорожена, а внутри ведутся работу по возведению конструкций ярмарки. Специальные шале, где будет представлена различная сувенирная продукция, украшают новогодним лапником, украшенным разноцветными шарами. Уже завершено возведение аттракциона с каруселями. А на соседней Манежной площади постепенно вырастает новогодний лес. Здесь также будут размещены киоски с различной праздничной продукцией, а пока они также украшаются фрагментами ёлочных веток.