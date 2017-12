Инопланетяне летят к Земле: пророчества Вернера фон Брауна - Кэрол Сью РОУЗЕН - генерал Ивашов

Кэрол Сью РОУЗЕН - генерал Ивашов - академия Геополитики 4.12.2017Инопланетяне летят к Земле: пророчества Вернера фон Браунаподробности .Напомним, что Вернер Магнус Максимилиан фон Браун (Wernher Magnus Maximilian von Braun), родившийся 23 марта 1912 года в прусском городе Вирзиц (ныне – небольшой польский городок) и скончавшийся 16 июня 1977 года в городе Александрия (штат Виргиния, США), считается одним из основоположников современного ракетостроения, создателем первых в истории баллистических ракет. В США он именуется не иначе, как «отцом» американской космической программы.Бывшая коллега Вернера фон Брауна – Кэрол Росин . Она родилась 29 марта 1944 года. С фон Брауном Росин познакомилась в начале 1974 года, и стала первой женщиной, занявшей должность корпоративного менеджера компании «Fairchild Industries».После смерти фон Брауна Росин долгие годы боролась за то, чтобы сначала на уровне правительства США (а затем и всего мирового сообщества) был введён законодательный запрет на размещение в космическом пространстве каких бы то ни было систем вооружения. В 1983 году Кэрол Росин основала некоммерческую организацию «Институт за безопасность и сотрудничество в космосе» («Institute for Security and Cooperation in Outer Space»; ISCOS), который в качестве президента возглавляет и по сей день. Примечательно, что в число руководителей этой организации в своё время входили писатели-фантасты Артур Кларк, Айзек Азимов, а также астронавт Эдгар Митчелл.Вместе со своими единомышленниками Кэрол Росин подготовила-таки законопроект, запрещающий использование космического пространства в военных целях. И 8 декабря 2003 года конгрессмен от штата Огайо Деннис Кусинич (Dennis Kucinich; родился 08.10.1946 г.) внёс его на рассмотрение Конгресса США.полный текст: http://paranormal-news.ru/news/inoplanetjane_letjat_k_zemle_prorochestva_vernera_fon_brauna/2013-05-01-6776Москва, академия Геополитики