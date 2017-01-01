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В Москве во вторник небольшой снег, температура около нуля

Автор:
denis947
Дата публикации:
10:17
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В столичном регионе 5 декабря пасмурная погода, сильных осадков не ожидается, температура в районе нуля градусов.

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