В Москве во вторник небольшой снег, температура около нуля
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 10:17
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- 20
В столичном регионе 5 декабря пасмурная погода, сильных осадков не ожидается, температура в районе нуля градусов.
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В столичном регионе 5 декабря пасмурная погода, сильных осадков не ожидается, температура в районе нуля градусов.
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