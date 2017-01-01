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На катке «Лёд» стартовал социальный проект «Каток для всех» от Фонда помощи и социальной адаптации инвалидов «Качество жизни».

Автор:
Uwis
Дата публикации:
10:51
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На катке «Лёд» стартовал социальный проект «Каток для всех» от Фонда помощи и социальной адаптации инвалидов «Качество жизни». По вторникам с 10:00 до 12:00 там будут проходить сеансы катания для инвалидов на следж-санях. На каток будут допускаться инвалиды при предъявлении справки и волонтеры-инструкторы. К бесплатному посещению катка в рамках мероприятия допускаются лица с I, II и III группами инвалидности. Для участия в программе необходимо зарегистрироваться в пункте проката № 2 перед началом мероприятия (каждый вторник с 9:00 до 11:00); получить защитную экипировку; пройти инструктаж по технике безопасности при катании на следж-санях. Катание допускается по кругу в пределах площадки, огражденной ограничительными конусами. При катании необходимо следовать рекомендациям инструкторов на льду. Основная целевая аудитория — лица с поражением опорно-двигательного аппарата (спинальная травма позвоночника, ампутация нижних конечностей, ДЦП). Действует ограничение по возрасту: от 12 лет и старше. Проект реализуется на территории страны впервые, совместно с парком «Сокольники», Фондом помощи и социальной адаптации инвалидов «Качество жизни» Департамента труда и социальной защиты города Москвы, Департамента спорта и туризма города Москвы, а также при участии волонтеров Российского Государственного Социального Университета (РГСУ).

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