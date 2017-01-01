На площади Революции возводят новогоднюю ярмарку

Автор: denis947 Дата публикации: 11:02

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На площади Революции полным ходом идут работы по возведению новогодней ярмарки. В самом центре столицы появится карусель и десятки, украшенных к Новому году, шале, где будет представлена различная сувенирная продукция, поделки ручной работы, а также разнообразный ассортимерт футкорта, где можно будет выпить горячих напитков, отведать сладостей и согреться глинтвейном. Новогодняя ярмарка заработает к середине декабря.