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На площади Революции возводят новогоднюю ярмарку

Автор:
denis947
Дата публикации:
11:02
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На площади Революции полным ходом идут работы по возведению новогодней ярмарки. В самом центре столицы появится карусель и десятки, украшенных к Новому году, шале, где будет представлена различная сувенирная продукция, поделки ручной работы, а также разнообразный ассортимерт футкорта, где можно будет выпить горячих напитков, отведать сладостей и согреться глинтвейном. Новогодняя ярмарка заработает к середине декабря.

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