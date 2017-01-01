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На востоке Москвы опять пошел снег

Автор:
Uwis
Дата публикации:
11:22
  • 13
  • 1

На востоке Москвы опять пошел снег.

  • 13
  • 1

Комментарии (1)

  • Max_019
    11:32
    Снег зимой - это, безусловно, событие.
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