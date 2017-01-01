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Флаг из сотни полицейских автомобилей сделали в честь Дня ОАЭ

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:18
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Патриотизм бывает разным. В том числе вот таким. Полиция Дубая решила отметить Национальный День Объединённых Арабских Эмиратов необычным образом.

Как сообщается, собрали 143 автомобиля цветов государственного флага. Сначала выстроили их в гигантский смайлик. А затем - и в несколько рядов: собственно, сам флаг и изобразили. Получилось красиво.

Хотя оценить задумку по достоинству можно было только с высоты птичьего полёта. Впрочем, и об этом стражи порядка позаботились. Отправили в воздух беспилотник с установленной на него камерой и сняли флаг на видео.
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