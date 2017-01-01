Флаг из сотни полицейских автомобилей сделали в честь Дня ОАЭ
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:18
-
- 27
Как сообщается, собрали 143 автомобиля цветов государственного флага. Сначала выстроили их в гигантский смайлик. А затем - и в несколько рядов: собственно, сам флаг и изобразили. Получилось красиво.
Хотя оценить задумку по достоинству можно было только с высоты птичьего полёта. Впрочем, и об этом стражи порядка позаботились. Отправили в воздух беспилотник с установленной на него камерой и сняли флаг на видео.
- 27
Комментарии (0)