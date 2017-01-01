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Отчаянные рыбаки массово выходят на тонкий лед московских водоемов

Автор:
denis947
Дата публикации:
12:46
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Столичные рыбаки с наступлением зимы уже начали массово выходить на городские водоемы с целью ловли рыбы через лунку. Любителей зимней рыбалки не пугает еще совсем тонкий и неокрепший лед, толщина которого еще не достигла безопасного уровня.

Столичное управление МЧС может задействовать более 20 беспилотников для патрулирования московских водоемов этой зимой. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя территориального органа - главный государственный инспектор по маломерным судам по Москве Владимир Волков.

«Мы в структурах государственной инспекции по маломерным судам завершаем подготовку операторов беспилотных летательных аппаратов, у нас четыре беспилотных летательных аппарата типа Фантом-3. Разрешение на полеты получены, в настоящее время завершается соответствующие организационные вопросы, и в декабре будет завершена полностью по двум программам подготовка операторов. Мы надеемся, в зимний период 2017-2018 гг. эти аппараты начать использовать»,- сказал В. Волков.
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