Отчаянные рыбаки массово выходят на тонкий лед московских водоемов
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 12:46
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Столичные рыбаки с наступлением зимы уже начали массово выходить на городские водоемы с целью ловли рыбы через лунку. Любителей зимней рыбалки не пугает еще совсем тонкий и неокрепший лед, толщина которого еще не достигла безопасного уровня.
«Мы в структурах государственной инспекции по маломерным судам завершаем подготовку операторов беспилотных летательных аппаратов, у нас четыре беспилотных летательных аппарата типа Фантом-3. Разрешение на полеты получены, в настоящее время завершается соответствующие организационные вопросы, и в декабре будет завершена полностью по двум программам подготовка операторов. Мы надеемся, в зимний период 2017-2018 гг. эти аппараты начать использовать»,- сказал В. Волков.
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