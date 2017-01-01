Отчаянные рыбаки массово выходят на тонкий лед московских водоемов

Автор: denis947 Дата публикации: 12:46

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Столичные рыбаки с наступлением зимы уже начали массово выходить на городские водоемы с целью ловли рыбы через лунку. Любителей зимней рыбалки не пугает еще совсем тонкий и неокрепший лед, толщина которого еще не достигла безопасного уровня.

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42 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198014

Столичное управление МЧС может задействовать более 20 беспилотников для патрулирования московских водоемов этой зимой. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя территориального органа - главный государственный инспектор по маломерным судам по Москве Владимир Волков.«Мы в структурах государственной инспекции по маломерным судам завершаем подготовку операторов беспилотных летательных аппаратов, у нас четыре беспилотных летательных аппарата типа Фантом-3. Разрешение на полеты получены, в настоящее время завершается соответствующие организационные вопросы, и в декабре будет завершена полностью по двум программам подготовка операторов. Мы надеемся, в зимний период 2017-2018 гг. эти аппараты начать использовать»,- сказал В. Волков.