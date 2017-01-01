Парашютисты упали на головы туристов в Таиланде
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:14
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Сообщается, что это произошло на пляже острова Ко Лан неподалеку от Паттайи. Любитель воздушных прогулок вместе с инструктором попытались пролететь над зоной отдыха на морском побережье, но не справились с воздушными потоками - и свалились прямо раскрытые зонты. Которые смягчили падение.
К счастью, обошлось без ушибов и переломов. Экстремалы отделались лишь легкими травмами.
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