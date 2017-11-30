В Ростовской области за рулём автомобиля сидел двухлетний ребёнок
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:20
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- 34
Пользователи, посмотрев это видео, которое было размещено в соцсетях - возмутились. Они считают, что мужчина подвергал ребенка серьезной опасности. В прочем, сам он написал, что все происходило на маленькой скорости, и что он держал руль. И действительно, если присмотреться, можно увидеть его руку на рулевом колесе.
Впрочем, похоже, даже это уже никого не разубедит в том, что такие игры лучше не играть. Сообщается, что полиция проводит проверку, и автовладельцу грозит штраф.
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