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В Ростовской области за рулём автомобиля сидел двухлетний ребёнок

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В Ростовской области за рулём автомобиля сидел двухлетний ребёнок

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:20
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ГИБДД Ростовской области внимательно изучает вот эти кадры. Судя по всему, на водительском сидении - отец ребенка. А вот рулит машиной - мальчик, которому на вид - около 2-3 лет.

Пользователи, посмотрев это видео, которое было размещено в соцсетях - возмутились. Они считают, что мужчина подвергал ребенка серьезной опасности. В прочем, сам он написал, что все происходило на маленькой скорости, и что он держал руль. И действительно, если присмотреться, можно увидеть его руку на рулевом колесе.

Впрочем, похоже, даже это уже никого не разубедит в том, что такие игры лучше не играть. Сообщается, что полиция проводит проверку, и автовладельцу грозит штраф.
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