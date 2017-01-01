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Главная  /  Репортажи  /  В столице прохладно, временами идет снежная крупа

В столице прохладно, временами идет снежная крупа

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
14:32
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  • 0

В столице морозно, временами идет снежная крупа.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

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