«Тихвин в поэзии военных лет» - к 76-летию освобождения Тихвина

Автор: Leobr Дата публикации: 14:56

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«Тихвин в поэзии военных лет» - сообщение библиографа по краеведению МУ «ТЦБС» А. Титовой на творческой встрече 3 декабря 2017 года в Тихвинской городской библиотеке имени Я.И.Бередникова. Встреча посвящена 76-летию освобождения Тихвина. «Волховская застольная» — песня времён Великой Отечественной войны на стихи поэта и фронтового корреспондента Павла Шубина. Звучали и современные песни. не только о Тихвине и о войне - об этом будет следующий репортаж.