Автоледи на иномарке проехалась по тротуару в центре Москвы
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:20
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Жительница Москвы проехала на иномарке по тротуару и, как сообщается, вызвала массовое возмущение в социальных сетях. Опасную прогулку сняли на видео - и выложили в интернет. В комментариях под роликом пользователи заявляют, что эту странную поездку совершили очередные мажоры, которые не обращают никакого внимания на правила дорожного движения и сотрудников госавтоинспекции.
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