Извержение вулкана Шивелуч запечатлели на фото

В Ростовской области за рулём автомобиля сидел двухлетний ребёнок

Парашютисты упали на головы туристов в Таиланде

"Суперрыбаки" спасли провалившихся под лёд мужчин в Республике Коми

Из-за сильного обледенения дороги произошло несколько ДТП на МКАД

Зимняя рыбалка на Белом море

Неизвестный совершил кражу и ранил охранника в супермаркете на северо-западе Москвы

"Птицы-зомби" попали на видео у побережья Алушты

Движение автобусов парализовано на юге Москвы из-за гололеда

В Приморье вывозят грунт, песок и камни с побережья Японского моря

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Автоледи на иномарке проехалась по тротуару в центре Москвы

Автоледи на иномарке проехалась по тротуару в центре Москвы

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:20
  • 1
  • 0


Жительница Москвы проехала на иномарке по тротуару и, как сообщается, вызвала массовое возмущение в социальных сетях. Опасную прогулку сняли на видео - и выложили в интернет. В комментариях под роликом пользователи заявляют, что эту странную поездку совершили очередные мажоры, которые не обращают никакого внимания на правила дорожного движения и сотрудников госавтоинспекции.

  • 1
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

8 0
15:07 | denis947
Чистка крыш от снега на Чистопрудном бульваре
16 0
14:32 | LaimeLaim
В столице прохладно, временами идет снежная крупа
24 1
14:54 | matveev1983
Извержение вулкана Шивелуч запечатлели на фото
40 0
04.12 12:49 | mreportertv
В Китае пешеход провалился под землю
1283 1
10.09 21:42 | Виталий Шамро
Автоледи не пропустила автомобиль спасателей во дворе дома в Москве