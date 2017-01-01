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Главная  /  Репортажи  /  Схема движения изменится в районе Сокольнической площади с 9 декабря из-за строительства метро

Схема движения изменится в районе Сокольнической площади с 9 декабря из-за строительства метро

Автор:
denis947
Дата публикации:
15:44
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Схема движения транспорта изменится в районе Сокольнической площади с 9 декабря 2017 года по 31 декабря 2019 года из-за строительства станции метро «Стромынка». «Для строительства новой станции метро «Стромынка» по просьбе Департамента строительства Москвы с 9 декабря изменится схема организации дорожного движения в районе Сокольнической площади. На первом этапе с 9 декабря 2017 г. по 31 декабря 2019 г. будет закрыта Сокольническая площадь. В связи этим изменится направление движения на пяти улицах», - говорится в сообщении ЦОДД. Уточняется, что в этот период будет введено одностороннее движение на участке ул. Сокольническая Слободка от ул. Русаковская до ул. Сокольнический Вал, на участке ул. Маленковская от ул. Сокольнический Вал до ул. Шумкина, а также на участке ул. Старослободская от ул. Шумкина до ул. Сокольнический Вал. Двустороннее движение будет организовано на участке 4-го Полевого пер. от Сокольнической площади до 2-го Полевого пер., на участке Песочного пер. от ул. Сокольническая Слободка до Сокольнической площади.

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