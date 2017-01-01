Ямочный ремонт в городе Сосновый Бор в Ленинградской области

Автор: zii19 Дата публикации: 23:25

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Ямочный ремонт на Парковой улице в городе Сосновый Бор в Ленинградской области.

ямочный ремонт от деда мороза - продолжение. Видео 1

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3 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198031

Россия, Ленинградская область, Сосновый Бор, Парковая улица, 30