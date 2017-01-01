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В столице продолжают убирать снег

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:53
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В столице в парках и на улицах продолжают убирать излишки снега, очищая тротуары и набережные. А снег тщательно собирают и вывозят.

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