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Полиция и ФСБ проводят обыски в ЭКЦ МВД в Москве по делу о мошенничестве

Автор:
Sargo
Дата публикации:
18:34
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Сотрудники полиции и ФСБ проводят обыски в служебных кабинетах Экспертно-криминалистического центра МВД России, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. «Сотрудники ГУСБ МВД России и ФСБ России проводят мероприятия в рамках расследования уголовного дела по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), возбужденного в отношении начальника ЭКЦ МВД России генерал-лейтенанта полиции Петра Гришина и его заместителя полковника полиции Олега Мазура. В настоящее время проводятся обыски в служебных кабинетах вышеуказанных должностных лиц, а также по местам их проживания», - сказала И.Волк.

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