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Прохладный вечер в столице

Автор:
Max_019
Дата публикации:
20:11
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Вечером в столице прохладно, периодически идёт небольшой снег. Температура воздуха составляет 3 градуса мороза.

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