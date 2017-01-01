Дом в Богородском из фильма «Ошибка резидента» уйдёт с молотка

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20 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198051

Здание постройки 1954 года, расположенное на востоке столицы по адресу: 1-й проезд Подбельского, вл. 14, выставлено на торги. Дом стал местной достопримечательностью благодаря известной кинокартине 1968 года «Ошибка резидента»: по сюжету в здании работал главный герой фильма Михаил Тульев, которого сыграл актёр Георгий Жжёнов.В настоящее время объект нуждается в срочном ремонте, после которого он подойдёт для размещения точек торговли и социально-бытовых услуг.