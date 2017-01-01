Светофор на улице 1-ая Тверская-Ямская оснастили дополнительной подсветкой опоры
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 23:14
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Сквозной проезд между улицами Чаянова и Васильевская через улицу 1-я Тверская-Ямская, который открыли в начале сентября этого года, оснастили светофором с дополнительной подсветкой опоры, которая загорается красным, желтым и зеленым цветом синхронно с пешеходным светофором. Такая светодиодная иллюминация хорошо видна издалека и обеспечивает большую безопасность на данном участке дороги.
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