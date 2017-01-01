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Авто рухнул в реку Яуза в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
23:14
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Авария в центре Москвы. Авто упало в Яузу. Девушку спасли очевидцы.

  • 6
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