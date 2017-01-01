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Главная  /  Репортажи  /  Колонны уборочной техники проводят полное прометание столичных магистралей

Колонны уборочной техники проводят полное прометание столичных магистралей

Автор:
denis947
Дата публикации:
00:00
  • 19
  • 0

Колонны уборочной техники ГБУ "Автомобильные дороги" проводят полное прометание столичных автомагистралей.

  • 19
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