В Олимпийском прошёл новогодний концерт #SnowПати3 от телеканала «Музыка Первого»
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 00:28
-
- 18
В Олимпийском прошёл новогодний концерт #SnowПати3 от телеканала «Музыка Первого», главная фишка которого «всё белое» - все пришли в белом, как исполнители песен, так и зрители. Производилась видеозапись для показа в новогоднюю ночь на телеканале «Музыка Первого». На сцене Олимпийского выступили порядка 30 исполнителей. У некоторых из них были яркие шоу. Например, исполнитель Burito «выплыл» на сцену на корабле в окружении загадочных существ, напоминающих белые облака, но с ногами и руками. Burito спел свой хит «По волнам». Это, пожалуй, было самое запоминающееся выступление на этом концерте.
- 18
Комментарии (0)