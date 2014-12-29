В Олимпийском прошёл новогодний концерт #SnowПати3 от телеканала «Музыка Первого»

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В Олимпийском прошёл новогодний концерт #SnowПати3 от телеканала «Музыка Первого», главная фишка которого «всё белое» - все пришли в белом, как исполнители песен, так и зрители. Производилась видеозапись для показа в новогоднюю ночь на телеканале «Музыка Первого». На сцене Олимпийского выступили порядка 30 исполнителей. У некоторых из них были яркие шоу. Например, исполнитель Burito «выплыл» на сцену на корабле в окружении загадочных существ, напоминающих белые облака, но с ногами и руками. Burito спел свой хит «По волнам». Это, пожалуй, было самое запоминающееся выступление на этом концерте.