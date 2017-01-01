Автомобиль вылетел в реку Яуза на Костомаровской набережной
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 00:34
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Спасательная операция длилась около получаса. Вопреки ожиданиям, движение транспорта было существенно затруднено на противоположной стороне - Николоямской набережной. Многочисленные зеваки бросали свои автомобили вдоль набережной и снимали происходящее на камеры мобильных устройств. По предварительным данным ДТП произошло из-за невнимательности девушки, управлявшей а/м "Мицубиси". Не исключено, что при движении, она не учла сложные метеорологические условия и могла превысить скоростной режим. Окончательные причины ДТП будут установлены в ходе расследования.
Стоит также отметить, что данное место на Костомаровской набережной является аварийным и подобные происшествия здесь носят регулярный характер. Так, на этом месте произошло ДТП в декабре 2011 года и октябре 2012 года, несколько аварий с летальным исходом произошли в этом месте в октябре 2014 г.
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