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Главная  /  Репортажи  /  Автомобиль вылетел в реку Яуза на Костомаровской набережной

Автомобиль вылетел в реку Яуза на Костомаровской набережной

Автор:
tim777
Дата публикации:
00:34
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В центре Москвы в ночь с 5 на 6 декабря произошло серьёзное ДТП. На Костомаровской набережной а/м "Мицубиси Лансер" пробил чугунное ограждение и рухнул в реку Яуза. Как позже выяснилось, девушка, управлявшая а/м "Мицубиси", двигалась по набережным реки Яузы в сторону центра. На Костомаровской набережной дорога делает резкий поворот направо. Вероятно на обледенелой дороге, девушка не справилась с управлением, машину занесло к обочине, где она ударившись об бордюр, снесла несколько секций чугунного ограждения и упала в реку Яуза. Девушку удалось поднять не поверхность с помощью подоспевших очевидцев. Серьёзных травм она не получила, однако находилась в шоковом состоянии. На место ДТП позднее прибыли оперативные службы города: сотрудники ГИБДД, бригада ЦЭМП, спасатели и пожарный расчет. Для извлечения автомобиля из реки был задействован пожарно-спасательный кран. При помощи водолаза, автомобиль был зафиксирован стропами и в последствии поднят на набережную.
Спасательная операция длилась около получаса. Вопреки ожиданиям, движение транспорта было существенно затруднено на противоположной стороне - Николоямской набережной. Многочисленные зеваки бросали свои автомобили вдоль набережной и снимали происходящее на камеры мобильных устройств. По предварительным данным ДТП произошло из-за невнимательности девушки, управлявшей а/м "Мицубиси". Не исключено, что при движении, она не учла сложные метеорологические условия и могла превысить скоростной режим. Окончательные причины ДТП будут установлены в ходе расследования.
Стоит также отметить, что данное место на Костомаровской набережной является аварийным и подобные происшествия здесь носят регулярный характер. Так, на этом месте произошло ДТП в декабре 2011 года и октябре 2012 года, несколько аварий с летальным исходом произошли в этом месте в октябре 2014 г.

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