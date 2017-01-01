Один человек пострадал в ДТП на проспекте Андропова в Москве

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38 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198058

Вечером на юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. На проспекте Андропова, напротив дома № 13, произошло столкновение автомобилей "Хёндай Солярис" и "ВАЗ 2111". Водитель автомобиля "ВАЗ" остановился в среднем ряду из-за неисправности. Выйдя из автомобиля, подняв капот начал устранять неисправность. Через некоторое время в него сзади врезался автомобиль "Хёндай", водитель в последний момент заметив перед собой препятствие, но затормозить и уйти в сторону не успел. От сильного удара автомобиль "ВАЗ" развернуло и отбросило в правый ряд, где он врезался в отбойник, стоявшего перед автомобилем водителя отбросило на несколько метров вперёд. В результате ДТП он получил перелом голени, сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Пострадавшего после осмотра госпитализировали в одну из больниц города. Как стало известно, водитель автомобиля "ВАЗ" выйди из автомобиля включил аварийку, но не выставил знак аварийной остановки. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.Кадры момента столкновения автора: Сергея Корнеева с Youtube.