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Один человек пострадал в ДТП на проспекте Андропова в Москве

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
01:00
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Вечером на юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. На проспекте Андропова, напротив дома № 13, произошло столкновение автомобилей "Хёндай Солярис" и "ВАЗ 2111". Водитель автомобиля "ВАЗ" остановился в среднем ряду из-за неисправности. Выйдя из автомобиля, подняв капот начал устранять неисправность. Через некоторое время в него сзади врезался автомобиль "Хёндай", водитель в последний момент заметив перед собой препятствие, но затормозить и уйти в сторону не успел. От сильного удара автомобиль "ВАЗ" развернуло и отбросило в правый ряд, где он врезался в отбойник, стоявшего перед автомобилем водителя отбросило на несколько метров вперёд. В результате ДТП он получил перелом голени, сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Пострадавшего после осмотра госпитализировали в одну из больниц города. Как стало известно, водитель автомобиля "ВАЗ" выйди из автомобиля включил аварийку, но не выставил знак аварийной остановки. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.

Кадры момента столкновения автора: Сергея Корнеева с Youtube.
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