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Главная  /  Репортажи  /  "Мирный космос: новые инициативы ученых и общественности". Подарок Путину и цивилизации (5.12.17.)

"Мирный космос: новые инициативы ученых и общественности". Подарок Путину и цивилизации (5.12.17.)

Автор:
Antikrizis2012
Дата публикации:
04:08
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"Мирный космос: новые инициативы ученых и общественности" - Подарок Путину и цивилизации. 5 декабря 2017 года, в Президентском зале МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция исполнительного директора коалиции "За мир и действия в чрезвычайных ситуациях во имя Земли" Кэрол Сью РОУЗИН на тему: "Мирный космос: новые инициативы ученых и общественности".

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы международного сотрудничества в космосе, мирного освоения космического пространства как единственно возможного пути его развития, а также проблемы космических угроз: борьба с астероидной опасностью, утилизация космического мусора и другие.

Текст GW/
Планета Земля не отделима от окружающего пространства и является органичной частичкой бесконечного космоса и ведя речь о мирном космосе и новых инициативах ученых и общественности, мы ведем речь о создании мировоззрения единого человечества на базе новой научной парадигмы , которая позволяет реализовать природоподобные технологии ИЗОБИЛИЯ , прекратить воины, прекратить уничтожать собственный биологический вид и окружающую природу, избавить население планеты от голода , бедности, лишений и несправедливости и позволяет развивать и заботиться о каждом члене общества нашей многоликой и многонациональной цивилизации, даря здоровое и счастливое долголетие, благоденствие и процветание каждому Землянину в любой точке планеты, вне зависимости от места проживания.

Реализация поставленной задачи приближает момент принятия Земной цивилизации в сообщество развитых цивилизаций осознанного , РАзумного и ЕДИНого Космоса.

В процессе конференции Кэрол Роузин поделилась, что идея МИРНОГО КОСМОСА уже увлекла и объединила более 50 миллионов человек по всему миру и также надеется на встречу с Президентом России, и привезла Владимиру Путину подарки, картину Владимира Путина глазами художника из за океана и запонки, металл которых плавил огонь статуи Свободы и приглашает к диалогу во имя спасения всего человечества, всей цивилизации на и во БЛАГО каждого Землянина.

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