Пожар в Новой Москве: загорелся электрический шкаф

Автор: Andrei Durov Дата публикации: 07:50

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24 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198063

В среду утром в Новомосковском административном округе произошёл пожар. Об этом сообщает мобильный репортёр, который снял эти кадры с места ЧП.По словам автора видео, на улице Суходолье загорелся электрический шкаф. Электрический шкаф - это устройство, необходимое для того, чтобы хранить в нем различное модульное оборудование, которое устанавливается в этот шкаф. Электрические шкафа используются в различных электросетях с целью того, чтобы вести учет и распределять электроэнергию, имеющую напряжение в 220 вольт.По мнению Мобильного репортёра, причиной возгорания стало увеличение нагрузки на электросети - в связи с использованием электрообогревателей в условиях наступления зимы в столице. Однако точно о причинах пожара пока неизвестно. Информация о пострадавших не уточняется.