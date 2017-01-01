В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

В Самаре после снегопада случился дорожный коллапс

Извержение вулкана Шивелуч запечатлели на фото

В Ростовской области за рулём автомобиля сидел двухлетний ребёнок

Парашютисты упали на головы туристов в Таиланде

"Суперрыбаки" спасли провалившихся под лёд мужчин в Республике Коми

Из-за сильного обледенения дороги произошло несколько ДТП на МКАД

Зимняя рыбалка на Белом море

Неизвестный совершил кражу и ранил охранника в супермаркете на северо-западе Москвы

"Птицы-зомби" попали на видео у побережья Алушты

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Самаре после снегопада случился дорожный коллапс (ВИДЕО)

В Самаре после снегопада случился дорожный коллапс (ВИДЕО)

Автор:
MarinaVolodina
Дата публикации:
09:34
  • 85
  • 0

Сегодня, 6 декабря 2017 года, в Самаре выпало большое количество снега. Из-за сугробов на улицах города растянулись огромные "снежные пробки". Движение на дорогах сильно затруднено. Об этом рассказывает мобильный репортёр из Самары, который прислал эти кадры.
По словам автомобилиста, время на дорогу до школы, которое в обычные дни занимает 15 минут, увеличилось до полутора часов. И оставить свой автомобиль в условиях такой пробки где-нибудь на обочине, как пишет местный житель, не является возможным.

Из-за дорожного коллапса многие самарчане опаздывают на работу и в школы. "Поэтому лично мы опоздали в школу практически на час, если учесть, что школа находится в 10, 15 мин. ходьбы от дома. А общее время в дороге до школы заняло 1.5 часа. Обратно, до дома я добралась уже за час," - рассказывает мобильный репортёр.
"В общем, снег только выпал, но уже создал такие проблемы не одной тысяче (скорее и больше) самарчан. Будем надеяться, что руководство в городе будет готово к подобным сюрпризам погоды и будет вовремя предпринимать необходимые меры по предупреждению и борьбе с последствиями непогоды," - пишет автор видео.
  • 85
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

54 0
08:45 | Аноним
В Нефтекамске асфальт укладывают в снег (ВИДЕО)
73 0
04.12 16:16 | Гринфельд Павел
В Москве немного потеплело
14 1
10:52 | dimapuris
В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка (ВИДЕО)
68 0
04.12 09:27 | 123di
Жители Воронежа жалуются на многочасовую пробку в микрорайоне Тенистый (ВИДЕО)
63 3
05.12 23:25 | zii19
Ямочный ремонт дорожного покрытия в городе Сосновый Бор в Ленинградской области