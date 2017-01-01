В Самаре после снегопада случился дорожный коллапс (ВИДЕО)

Автор: MarinaVolodina Дата публикации: 09:34

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85 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198065

Сегодня, 6 декабря 2017 года, в Самаре выпало большое количество снега. Из-за сугробов на улицах города растянулись огромные "снежные пробки". Движение на дорогах сильно затруднено. Об этом рассказывает мобильный репортёр из Самары, который прислал эти кадры.По словам автомобилиста, время на дорогу до школы, которое в обычные дни занимает 15 минут, увеличилось до полутора часов. И оставить свой автомобиль в условиях такой пробки где-нибудь на обочине, как пишет местный житель, не является возможным.Из-за дорожного коллапса многие самарчане опаздывают на работу и в школы. "Поэтому лично мы опоздали в школу практически на час, если учесть, что школа находится в 10, 15 мин. ходьбы от дома. А общее время в дороге до школы заняло 1.5 часа. Обратно, до дома я добралась уже за час," - рассказывает мобильный репортёр."В общем, снег только выпал, но уже создал такие проблемы не одной тысяче (скорее и больше) самарчан. Будем надеяться, что руководство в городе будет готово к подобным сюрпризам погоды и будет вовремя предпринимать необходимые меры по предупреждению и борьбе с последствиями непогоды," - пишет автор видео.