В Москве экстремал прыгнул с парашютом с крыши многоэтажки (ВИДЕО)

Автор: zatejjnik Дата публикации: 10:33

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41 2 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198070

Столичный экстремал совершил прыжок с парашютом с крыши многоэтажного дома и попал в объектив регистратора, установленного в машине местного мобильного репортёра.По словам автора видео, кадры сделаны накануне днём, 5 декабря 2017 года. Автомобилист стал очевидцем того, как с крыши жилого дома № 55 на улице Перерва спрыгнул человек. К счастью, практически сразу за спиной экстремала раскрылся парашют.Насколько удачным оказалось приземление парашютиста в условиях каменных джунглей - загадка. Такая же, как и личность любителя острых ощущений.