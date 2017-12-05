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В Москве экстремал прыгнул с парашютом с крыши многоэтажки (ВИДЕО)

Автор:
zatejjnik
Дата публикации:
10:33
  • 41
  • 2

Столичный экстремал совершил прыжок с парашютом с крыши многоэтажного дома и попал в объектив регистратора, установленного в машине местного мобильного репортёра.

По словам автора видео, кадры сделаны накануне днём, 5 декабря 2017 года. Автомобилист стал очевидцем того, как с крыши жилого дома № 55 на улице Перерва спрыгнул человек. К счастью, практически сразу за спиной экстремала раскрылся парашют.

Насколько удачным оказалось приземление парашютиста в условиях каменных джунглей - загадка. Такая же, как и личность любителя острых ощущений.
  • 41
  • 2

Комментарии (2)

  • mreportertv
    10:34
    Уважаемый zatejjnik, уточните, пожалуйста, когда были сделаны кадры? Кто их автор? Вы?
  • zatejjnik
    10:53
    Кадры сделаны видеорегистратором в автомобиле моего друга, я и мой друг вместе сидели в автомобиле, стали случайными свидетялими прыжка.
    05.12.2017г. примерно 13:30 днём +- 20мин.
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