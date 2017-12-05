В Москве экстремал прыгнул с парашютом с крыши многоэтажки (ВИДЕО)
- Автор:
- zatejjnik
- Дата публикации:
- 10:33
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По словам автора видео, кадры сделаны накануне днём, 5 декабря 2017 года. Автомобилист стал очевидцем того, как с крыши жилого дома № 55 на улице Перерва спрыгнул человек. К счастью, практически сразу за спиной экстремала раскрылся парашют.
Насколько удачным оказалось приземление парашютиста в условиях каменных джунглей - загадка. Такая же, как и личность любителя острых ощущений.
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