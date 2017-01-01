В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка (ВИДЕО)

Автор: dimapuris Дата публикации: 10:52

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14 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198071

Свалка на территории села Красная Башкирия уже в течение долгого времени не дает спокойно жить местным жителям. Постоянные возгорания отравляют воздух в селе и не дают дышать чистым воздухом. Мало того, сама свалка представляет собой безхозный объект. Где нет охраны. Обращения жителей в Роспотребнадзор остаются без ответа. Местная власть никак эту проблему решать не хочет.