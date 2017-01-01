ТПУ «Окружная»: железная дорога, метро и МЦК

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На Савёловском направлении Московской железной дороги в северной части столицы полным ходом идут работы по строительству транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Окружная». Чтобы пассажиры могли быстро и с комфортом пересесть с пригородных электричек на Московское центральное кольцо (МЦК), в столице ведётся масштабная работа по связке магистралей. ТПУ свяжет остановочный пункт Окружная железной дороги с одноимённой станцией метро Люблинско-Дмитровской линии и платформой МЦК через крытый пешеходный переход. Метростроевцы уже построили один из вестибюлей станции метро. В данный момент через пути МЦК возводят эстакады с остановочным пунктом Окружная. Они готовы уже на 85%, сейчас выполняется устройство железнодорожной платформы. Чтобы выдержать технологический процесс строительства и защитить конструкции от минусовой температуры и осадков, сооружаются укрытия - так называемые «тепляки». Пересадку между тремя пассажирскими узлами выполнят по принципу «сухие ноги», то есть пассажирам не придётся выходить на улицу, чтобы сменить один вид транспорта на другой. После интеграции расстояние между МЦК и остановочным пунктом Окружная сократится с существующих 260 метров до 50 метров. Кроме того, тут будет проходить и Северо-Восточная хорда. Она будет располагаться между переходом МЦК и новой железнодорожной платформой. С запуском автомобильной хорды и развитием прилегающих территорий поток пассажиров будет расти. Поэтому вестибюли здесь предусмотрены больше нормативных. Все работы по интеграции на Савёловском направлении ж/д планируется завершить к осени 2018 года.