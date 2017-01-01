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Небольшой снег в Севастополе

Автор:
Роман Россов-Токарев
Дата публикации:
12:20
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В Севастополе выпал небольшой снег, а несколько дней назад было +19.

  • 17
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Комментарии (0)

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