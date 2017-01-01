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Зима в Донецке

Автор:
natalitvinenko
Дата публикации:
12:45
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У нас в Донецке очередной раз за месяц наступила зима:-) По дороге на работу ее засняла.

  • 20
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Комментарии (0)

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