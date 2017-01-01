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Огромная пробка образовалась на трассе М5 после снегопада в Самарской области (ВИДЕО)

Автор:
Елена Черная
Дата публикации:
12:35
  • 50
  • 1

Снегопад парализовал движение на участке трассы М5 в Самарской области. Автомобилисты стоят в пробке больше суток. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры с места ЧП.

По словам автора видео, дорожная ситуация сильно затруднена на участке трассы М5 между Самарой и Сызранью. Там после обильного снегопада замело проезжую часть, выросли сугробы. В результате, на дороге образовался сильный затор. На кадрах видно, что машины стоят на месте. И вереница неподвижных грузовиков уходит далеко за горизонт. По словам мобильного репортёра, люди стоят в этой пробке уже больше суток.

Очевидцы сообщают, что устранять последствия снегопада местные коммунальщики не торопятся. "Дорожники бездействуют!" - пишет автор ролика.
  • 50
  • 1

Комментарии (1)

  • mreportertv
    12:36
    Уважаемая Елена Черная, уточните, пожалуйста, кто автор видео? Вы? Когда сделаны кадры?
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