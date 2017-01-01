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Небольшой снежок идет на юге Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
12:56
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На юге города идет легкий снежок, по сообщениям синоптиков после обеда с западной части Подмосковья на город обрушится снегопад

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