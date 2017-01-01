В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

В Самаре после снегопада случился дорожный коллапс

Извержение вулкана Шивелуч запечатлели на фото

В Ростовской области за рулём автомобиля сидел двухлетний ребёнок

Парашютисты упали на головы туристов в Таиланде

"Суперрыбаки" спасли провалившихся под лёд мужчин в Республике Коми

Из-за сильного обледенения дороги произошло несколько ДТП на МКАД

Зимняя рыбалка на Белом море

Неизвестный совершил кражу и ранил охранника в супермаркете на северо-западе Москвы

"Птицы-зомби" попали на видео у побережья Алушты

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  "А у нас вот, что творится": мобильный репортёр рассказал о погоде в Симферополе

"А у нас вот, что творится": мобильный репортёр рассказал о погоде в Симферополе

Автор:
KUMEC1973
Дата публикации:
13:50
  • 32
  • 0

В приближении зимы сомневаются жители крымского Симферополя. Накануне днём температура воздуха в городе-курорте поднималась до 15 градусов выше нуля. "На небе ни облачка!" - комментирует установившуюся погоду местный мобильный репортёр.

  • 32
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

12 0
15:49 | LaimeLaim
Столицу засыпает снегом
36 2
10:52 | dimapuris
В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка (ВИДЕО)
75 0
13:42 | mreportertv
"Без России - нет Игр": флешмоб в поддержку российских спортсменов набирает популярность в Сети
157 0
04.12 11:50 | matpoc59
"Птицы-зомби" попали на видео у побережья Алушты