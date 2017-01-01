"А у нас вот, что творится": мобильный репортёр рассказал о погоде в Симферополе

Автор: KUMEC1973 Дата публикации: 13:50

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32 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198079

В приближении зимы сомневаются жители крымского Симферополя. Накануне днём температура воздуха в городе-курорте поднималась до 15 градусов выше нуля. "На небе ни облачка!" - комментирует установившуюся погоду местный мобильный репортёр.