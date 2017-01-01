Подросток пытался уйти от полицейской погони в Волгограде
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:27
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Парень на российской легковушке проигнорировал требования полицейских и помчался по улице, маневрируя между машинами. За ним под звуки сирен гнались сразу несколько экипажей. Машину блокировали на перекрестке. Водитель попытался выбраться из ловушки задним ходом, но уперся в машину ДПС. Водителя и его пассажира тут же задержали. А видео погони опубликовали в Сети.
Сообщается, что во время беседы с полицейскими подросток признался, что машину он купил вполне легально, однако прав на вождение у него просто нет.
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