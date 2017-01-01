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Мужчина выбросился из окна в Химках

Автор:
vetrovvano1981
Дата публикации:
13:40
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В Химках по адресу Юбилейный проспект, д. 40 мужчина выбросился из окна. От полученных травм он скончался на месте.

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