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"Без России - нет Игр": флешмоб в поддержку российских спортсменов набирает популярность в Сети

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:42
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NoRussiaNoGames - интернет-флэшмоб с таким хэштэгом набирает обороты. Тысячи публикаций! Участвуют не только российские пользователи.

Актёры, музыканты и просто любители спорта решили поддержать Олимпийскую сборную России. Самыми популярными постами остаются коллажи с флагами нашей страны или символикой игр. А подобные селфи в своей ленте сегодня видит, наверное, каждый пользователь социальных сетей. Выкладывают фотографии самых любимых спортсменов - тех, что без внятных причин останутся за бортом одного из главных спортивных событий.

Сотни человек присоединились к флешмобу. Некоторые подошли креативно - например, испекли вот такие пирожные макарон. Автор этого канала решил снять игровое видео на тему расследования, которое провел МОК.

Конечно, люди не скрывают своего возмущения в комментариях и, конечно, говорят слова поддержки спортсменам.


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