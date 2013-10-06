"Без России - нет Игр": флешмоб в поддержку российских спортсменов набирает популярность в Сети
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:42
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Актёры, музыканты и просто любители спорта решили поддержать Олимпийскую сборную России. Самыми популярными постами остаются коллажи с флагами нашей страны или символикой игр. А подобные селфи в своей ленте сегодня видит, наверное, каждый пользователь социальных сетей. Выкладывают фотографии самых любимых спортсменов - тех, что без внятных причин останутся за бортом одного из главных спортивных событий.
Сотни человек присоединились к флешмобу. Некоторые подошли креативно - например, испекли вот такие пирожные макарон. Автор этого канала решил снять игровое видео на тему расследования, которое провел МОК.
Конечно, люди не скрывают своего возмущения в комментариях и, конечно, говорят слова поддержки спортсменам.
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