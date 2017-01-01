В Ставропольском крае потерпел крушение вертолёт. Видео с места ЧП
- Автор:
- Алексей Перепелица
- Дата публикации:
- 14:03
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Сообщается, что экипаж воздушного судна перестал выходить на связь накануне, около 12:10 дня. Вскоре были обнаружены обломки вертолёта - благодаря установленному на борту маячку. Гору искорёженного металла нашли в Андроповском районе Ставропольского края, между поселком Кианкиз и селом Дубовая Балка.
По последним данным в результате авиакатастрофы погибли два человека - пилоты вертолёта.
По данным СМИ, рухнувший вертолёт принадлежал авиакомпании "Баркол". Что стало причиной падения воздушного судна - пока неизвестно. По факту крушения Следственный комитет проводит проверку.
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