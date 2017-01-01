В столичном регионе прогнозируется ухудшение погодных условий

Автор: tim777 Дата публикации: 14:58

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В Центре организации дорожного движения попросили водителей быть внимательнее на дорогах в связи с надвигающимся на Москву снегопадом. По расчетам метеорологов, в городе в ближайшие сутки выпадет 3–5 миллиметров осадков, из-за чего в городе возрастет вероятность возникновения ДТП. Автомобилистов просят отказаться от использования личного автомобиля при передвижении по городу – это позволит сделать поездку более прогнозируемой. Городской транспорт работает штатно, готов к увеличению пассажиропотока. Также водителям рекомендуют быть более внимательными и аккуратными. Им необходимо соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений. Ранее сообщалось, что погода в столичном регионе ухудшится во второй половине дня. По данным метеорологов, в Москве ожидается сильный снегопад. Высота сугробов в Москве в ближайшие сутки достигнет 13–15 сантиметров, что немного выше климатической нормы декабря.