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Посвященные 90-летию режиссера Эльдара Рязанова проездные билеты начали продавать в московском метро

Автор:
Sargo
Дата публикации:
15:15
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Тематические проездные билеты, посвященные 90-летию режиссера Эльдара Рязанова, поступили в продажу в Московском метро. В кассах метрополитена начали продавать единые билеты общим тиражом 600 тысяч штук на одну, две, двадцать и сорок поездок. На лицевой стороне проездного билета напечатан портрет режиссера и дата его рождения - 18 ноября 1927 г. Там также размещается надпись «90 лет Эльдару Рязанову».
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