Посвященные 90-летию режиссера Эльдара Рязанова проездные билеты начали продавать в московском метро

Автор: Sargo Дата публикации: 15:15

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21 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198088

Тематические проездные билеты, посвященные 90-летию режиссера Эльдара Рязанова, поступили в продажу в Московском метро. В кассах метрополитена начали продавать единые билеты общим тиражом 600 тысяч штук на одну, две, двадцать и сорок поездок. На лицевой стороне проездного билета напечатан портрет режиссера и дата его рождения - 18 ноября 1927 г. Там также размещается надпись «90 лет Эльдару Рязанову».