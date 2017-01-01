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На северо-запад столицы обрушился сильный снегопад

Автор:
mars66
Дата публикации:
15:15
  • 18
  • 0

На северо-западе Москвы в районе Митино пошёл сильный снегопад.

  • 18
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Комментарии (0)

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