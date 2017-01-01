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В Ясном проезде на северо-востоке Москвы из-за прорыва трубы подтопило проезжую часть

Автор:
borz77
Дата публикации:
16:12
  • 102
  • 0

В Ясном проезде на северо-востоке Москвы из-за прорыва трубы подтопило проезжую часть.

  • 102
  • 0

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