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Уборка тропинок от снега в парке «Зарядье»

Автор:
Sargo
Дата публикации:
16:31
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Вечерние кадры снегопада и уборка тропинок от снега в парке «Зарядье».

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