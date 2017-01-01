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Укладка асфальта зимой в городе Нефтекамск

Автор:
Аноним
Дата публикации:
17:01
  • 14
  • 0

Вот так кладут у нас асфальт. Снега не было до числа 3 или 4 декабря, но в один прекрасный день выпало столько снега. В городе техника не справлялась с уборкой улиц. Машины везде застревали. Родители естественно вышли с детьми на радостях гулять. Но у нас в России все как всегда, ждут или дождя или как в данном видео, снега. Как только выпал снег начали укладывать асфальт. Хотелось бы что бы Вы показали это в эфире. Может хоть вы заставите их взяться за ум.

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Комментарии (0)

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