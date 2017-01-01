Укладка асфальта зимой в городе Нефтекамск

Автор: Аноним Дата публикации: 17:01

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Вот так кладут у нас асфальт. Снега не было до числа 3 или 4 декабря, но в один прекрасный день выпало столько снега. В городе техника не справлялась с уборкой улиц. Машины везде застревали. Родители естественно вышли с детьми на радостях гулять. Но у нас в России все как всегда, ждут или дождя или как в данном видео, снега. Как только выпал снег начали укладывать асфальт. Хотелось бы что бы Вы показали это в эфире. Может хоть вы заставите их взяться за ум.